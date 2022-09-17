Politico: Франция тайно проводит специализированное обучение украинских солдат

Советник главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню подтвердил информацию о том, что Париж проводит специализированное обучение украинских солдат.

По его словам, Франция не собирается разглашать всему миру подробные сведения о курсе военной подготовки для представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ). В интервью Politico он пояснил, что президент страны Эмманюэль Макрон желает сохранить "уравновешенную позицию" в ходе конфликта, поэтому не афиширует данные об обучении.

При этом советник подчеркнул: Британия организует базовые программы для солдат ВСУ, а Франция — "специализированную подготовку".

"Мы не собираемся раскрывать все подробности о том, чем занимаемся", — сказал представитель Минобороны Франции.

Как отмечает Politico, Париж принимает украинских военных, желающих получить новые знания о современной технике, небольшими группами. В материале газеты сказано, что с февраля 2022 года Франция подготовила порядка 40 бойцов ВСУ.