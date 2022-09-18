Штурмовики ВКС РФ уничтожили укрепления и технику ВСУ с предельно малых высот

Министерство обороны России показало боевую работу штурмовиков Су-25. ВСК РФ в ходе спецоперации успешно уничтожают военные объекты и технику ВСУ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, экипажами штурмовой авиации был нанесён ракетный удар, в результате которого уничтожены укрепления украинских боевиков, личный состав и тяжёлая техника ВСУ. В Минобороны уточнили, что ракеты штурмовики выпускали с предельно малых высот.

"В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля", — гласит официальное сообщение МО РФ.

Ранее американские СМИ написали, что украинская делегация ведёт тайные переговоры с представителями Пентагона и руководителями оборонной промышленности США. В ходе встреч обсуждаются поставки на Украину ЗРК Patriot, истребителей четвёртого поколения F-16 и ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle.