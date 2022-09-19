Стремоусов заявил, что Херсон находится под полным контролем российской армии

По словам главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, на данный момент нет никаких предпосылок для вторжения украинской армии в регион. Херсон находится под полным контролем союзных войск России и Народной милиции, заявил он.

"Херсон под полным контролем союзных сил и нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.