ВКС РФ нанесли ракетные удары по боевикам ВСУ под Авдеевкой

Воздушно-космические силы России нанесли серию ракетных ударов по позициям боевиков украинской армии в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.

В ответ на артиллерийские обстрелы населённого пункта Новосёловка Вторая со стороны ВСУ вертолёты ВКС РФ нанесли удар по противнику, который находился на Авдеевском направлении, передаёт РИА Новости.