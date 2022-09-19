Воздушно-космические силы России нанесли серию ракетных ударов по позициям боевиков украинской армии в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.
В ответ на артиллерийские обстрелы населённого пункта Новосёловка Вторая со стороны ВСУ вертолёты ВКС РФ нанесли удар по противнику, который находился на Авдеевском направлении, передаёт РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.