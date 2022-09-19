Украинские войска намерены нанести удары по российским объектам в Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он убеждён, что эти планы не являются террористическими.
Подоляк подчеркнул, что Киев уже разработал чёткую стратегию в отношении полуострова, который по-прежнему считает украинской территорией.
"Там несколько крупных армейских баз, которые должны быть уничтожены. Мир понимает, что мы их будем уничтожать, и так далее. <…> Это абсолютно в рамках международного права", — сказал чиновник в эфире телеканала "Дом".
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