Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает в своём аккаунте мессенджера о том, что под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Зайцево.
"По неподтвержденной информации, всушники сдали Зайцево", — сообщает, в частности, военкор и отметил, что ждёт подтверждения данной информации.
Он отметил, что оборону там держали 4-я и 58-я бригады ВСУ.
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