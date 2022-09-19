Руденко: Вооружённые силы России взяли Зайцево

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает в своём аккаунте мессенджера о том, что под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Зайцево.

"По неподтвержденной информации, всушники сдали Зайцево", — сообщает, в частности, военкор и отметил, что ждёт подтверждения данной информации.

Он отметил, что оборону там держали 4-я и 58-я бригады ВСУ.