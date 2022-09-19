Берлин поставит киевскому режиму четыре самоходные гаубицы

Минобороны ФРГ предоставит киевскому режиму еще четыре самоходные гаубицы. Теперь их общее количество — 14 штук, сообщили в немецком ведомстве.

"Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, включая комплект боеприпасов", — цитирует РИА Новости МО Германии.

Москва раньше направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Любые военные грузы будут законной целью для России, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.