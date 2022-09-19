Минобороны ФРГ предоставит киевскому режиму еще четыре самоходные гаубицы. Теперь их общее количество — 14 штук, сообщили в немецком ведомстве.
"Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, включая комплект боеприпасов", — цитирует РИА Новости МО Германии.
Москва раньше направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Любые военные грузы будут законной целью для России, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
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