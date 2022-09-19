На данный момент восточная часть Купянска находится под контролем Вооружённых сил России.
Об этом сообщает проект Семёна Пегова WarGonzo.
Въезд в город обстреливается националистами — в небе непрерывно висит беспилотник, который наводит миномёт. Обстрел боевиками ВСУ начинается через каждые пять минут после обнаружения российской техники.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.