WarGonzo: восточная часть Купянска под контролем русской армии

На данный момент восточная часть Купянска находится под контролем Вооружённых сил России.

Об этом сообщает проект Семёна Пегова WarGonzo.

Въезд в город обстреливается националистами — в небе непрерывно висит беспилотник, который наводит миномёт. Обстрел боевиками ВСУ начинается через каждые пять минут после обнаружения российской техники.