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Двое сотрудников ОБСЕ получили по 13 лет тюрьмы за госизмену

Силовые структуры

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) в понедельник вынес приговор двум сотрудникам ныне несуществующей мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обвинявшимся в госизмене.

Двое сотрудников ОБСЕ получили по 13 лет тюрьмы за госизмену

Как следует из материалов дела, переводчик миссии Максим Петров и один из её сотрудников, Дмитрий Шабанов, были признаны виновными. Они получили по 13 лет тюрьмы.

По данным Службы государственной безопасности Луганска, Петров собирал информацию об одном из республиканских военных подразделений, работая непосредственно на куратора шпионского агентства США.

Следователи МГБ выяснили, что Шабанов Шабанов, в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ и резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко.

Дела рассматривались за закрытыми дверями. Подробностей пока нет.

Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник запретил мониторинговой миссии ОБСЕ въезжать в республику еще в апреле.

"Во время конфликта между республиками Донбасса и Украиной, который длится с 2014 года, миссия никогда не вносила реального вклада в мирный процесс, не регистрировала должным образом многочисленные нарушения со стороны Киева и в конечном итоге стала широко известна как "слепые наблюдатели”, — объяснил тогда своё решение Пасечник.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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