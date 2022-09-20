Эрдоган: Турция "позаботится о себе", если США не дадут истребители F-16

Турция сможет "позаботится о себе", если Вашингтон продолжит затягивать передачу истребителей F-16 Анкаре, заявил Тайип Эрдоган.

После того, как турецкие власти заключили с Россией контракт на поставку систем ПВО С-400, Соединённые Штаты отказались передавать Турции новейшие истребители F-35 и предложили заменить их на боевые самолёты четвертого поколения — F-16. Сейчас, по словам Эрдогана, вопрос ждёт согласования в конгрессе США.

"Если мы не получим желаемого результата от США по вопросу F-16, что мы будем делать? Мы будем заботиться о себе", — предупредил турецкий президент в интервью местным СМИ.

Он напомнил, что Вашингтон всячески поддерживает Грецию, но затягивает поставку вооружения для Турции, хотя страна является партнёром США по НАТО.