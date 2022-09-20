ПВО Новой Каховки отразила две ночные ракетные атаки на город

Российские системы противовоздушной обороны смогли дважды за ночь 20 сентября отразить ракетные атаки на Новую Каховку в Херсонской области.

"В Новой Каховке под непрерывно звучащую сирену воздушной тревоги работает ПВО, три взрыва", — сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.

Позже в ведомстве уточнили, что ВСУ вновь пытались обстрелять мирный населённый пункт, но все украинские ракеты также были сбиты.