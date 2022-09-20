Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

Ситуация под Херсоном непростая, сообщение через Днепр крайне затруднено, есть вероятность, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) снова попытаются вытеснить российских военных за реку. Для этого противник готов идти на беспрецедентные меры. Такое мнение высказал командир батальона "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он также рассказал об одном случае, произошедшем на днях на фронте. Донецкие бойцы увидели украинский танк и собрались его уничтожить, однако их приостановило нетипичное поведение машины. Танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче.

Когда бойцы батальона подобрались к машине вплотную, они обнаружили, что люки на танке заварены.

"Экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать", — заключил Ходаковский.