Перенджиев о влиянии референдумов на ход СВО: "Остаётся открытым вопрос границ"

В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия "мобилизация" и "военное время".

Политолог Александр Перенджиев считает, что по итогам референдумов в регионы введут пограничные войска. Также будет установлена новая госграница России, которую необходимо укрепить по аналогии с Калининградской областью, отметил эксперт.

"Но остаётся открытым вопрос границ. Если с ЛНР всё понятно — республика полностью освобождена, то с ДНР ситуация обстоит совсем иначе", — указал Перенджиев в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Некоторые территории Донецкой Народной Республики по-прежнему находятся под контролем ВСУ, поэтому если регион войдёт в состав России, то он будет считаться субъектом государства, оккупированным Киевом, заметил эксперт.

"Не исключаю, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение. В этом контексте логично принятие сегодня российским парламентом ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военным правом", — отметил политолог.