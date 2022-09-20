Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генерал ВС РФ о поправках в законы о военной службе: нельзя плевать на повестки
Балицкий: в Запорожье будут формироваться добровольческие батальоны
Марков о референдумах в Донбассе: "Путин принял вызов, готов к эскалации"
Референдум в Запорожской области пройдёт с 23 по 27 сентября
В Одинцово требуют присоединить их округ к Москве с помощью референдума
Пушилин: если ДНР станет частью РФ, её конституция будет адаптирована
Пушилин: жителям ДНР предстоит ответить на вопрос о вхождении в состав РФ
Пушилин пообещал военным ДНР полноправное участие в референдуме
Рогов предложил название "Запорожский край" в случае его вхождения в состав РФ

Политолог Александров призвал ВС РФ нанести два решительных удара по Украине

Силовые структуры

Поправки о наказании за неявку на военную службу или дезертирство необходимо было ввести с самого начала спецоперации, потому что если настало военное время, то следует повышать дисциплину, ответственность и готовиться к частичной мобилизации. Об этом заявил ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru одобрение законопроекта с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооружённый конфликт".

Политолог Александров призвал ВС РФ нанести два решительных удара по Украине

Эксперт отметил, что сейчас украинский конфликт перешёл в новую стадию. Армия киевского режима и вся военная техника ВСУ полностью разгромлены. Теперь Россия столкнулась с силами НАТО, заявил Александров.

"Там натовское оружие, инструкторы, подготовка военнослужащих Украины на территории стран НАТО. Украину мы победили, надо воевать с НАТО. А для этого необходимы, естественно, более серьёзные меры, а не просто специальная военная операция", — указал собеседник Pravda.Ru.

Политолог убеждён, что необходимо провести частичную мобилизацию. Для этого Госдума одобрила законопроект с поправками, которые ужесточают наказание за неявки, дезертирство и военные преступления, отметил Александров.

"Сейчас референдумы пройдут в Донецкой, Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях, которые должны войти в состав России, то есть изменится вообще статус этих территорий, и тогда изменится юридическая основа наших действий в этом районе. Это уже будет оборона территорий России", — заявил он.

Это позволит ввести частичное военное положение в близлежащих регионах: в Брянской и Ростовской областях, а также в самих республиках Донбасса.

"Все должны встать под ружьё и нанести решающие удары: в направлении Одессы — один удар, и вдоль левого берега Днепра — другой удар. Разгромить украинские вооружённые силы и закончить конфликт", — указал Александров.

Предложение о том, чтобы каждый из регионов направил по тысячи человек на фронт, является несерьёзным, считает политолог. Он назвал эту инициативу "латанием дыр" и предложил сформировать 30 укомплектованных дивизий.

"Они должны пройти быстрое слаживание — 2-3 месяца и потом пойти в бой. Но, я думаю, что всё это удастся сделать только к 2023 году. А пока мы перешли к стратегической обороне на Украине. НАТО напрямую нас хочет уничтожить. Случай серьёзный", — резюмировал эксперт.

Ранее в Госдуме одобрили поправку, предполагающую внесение в Уголовный кодекс РФ следующих терминов: "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооружённый конфликт". Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Мир. Новости мира
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Сергей Лебедев Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Силовые структуры
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Последние материалы
В Театре Моссовета открыли юбилейный сезон: артисты завалены работой
Пушилин: жителям ДНР предстоит ответить на вопрос о вхождении в состав РФ
Политолог Александров призвал ВС РФ нанести два решительных удара по Украине
Пушилин пообещал военным ДНР полноправное участие в референдуме
Рогов предложил название "Запорожский край" в случае его вхождения в состав РФ
Леонков заявил, что референдумы изменят характер боевых действий на Украине
Катя Гордон о поиске настоящих иноагентов: "Задать вопрос — где новейшие танки"
Бездарные попытки прорыва ВСУ в Запорожской области продолжаются
Пушилин: на референдуме в ДНР не будет электронного голосования
Беженка из Горловки: Донбасс уже давно готов войти в состав РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников