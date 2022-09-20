Политолог Александров призвал ВС РФ нанести два решительных удара по Украине

Поправки о наказании за неявку на военную службу или дезертирство необходимо было ввести с самого начала спецоперации, потому что если настало военное время, то следует повышать дисциплину, ответственность и готовиться к частичной мобилизации. Об этом заявил ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru одобрение законопроекта с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооружённый конфликт".

Эксперт отметил, что сейчас украинский конфликт перешёл в новую стадию. Армия киевского режима и вся военная техника ВСУ полностью разгромлены. Теперь Россия столкнулась с силами НАТО, заявил Александров.

"Там натовское оружие, инструкторы, подготовка военнослужащих Украины на территории стран НАТО. Украину мы победили, надо воевать с НАТО. А для этого необходимы, естественно, более серьёзные меры, а не просто специальная военная операция", — указал собеседник Pravda.Ru.

Политолог убеждён, что необходимо провести частичную мобилизацию. Для этого Госдума одобрила законопроект с поправками, которые ужесточают наказание за неявки, дезертирство и военные преступления, отметил Александров.

"Сейчас референдумы пройдут в Донецкой, Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях, которые должны войти в состав России, то есть изменится вообще статус этих территорий, и тогда изменится юридическая основа наших действий в этом районе. Это уже будет оборона территорий России", — заявил он.

Это позволит ввести частичное военное положение в близлежащих регионах: в Брянской и Ростовской областях, а также в самих республиках Донбасса.

"Все должны встать под ружьё и нанести решающие удары: в направлении Одессы — один удар, и вдоль левого берега Днепра — другой удар. Разгромить украинские вооружённые силы и закончить конфликт", — указал Александров.

Предложение о том, чтобы каждый из регионов направил по тысячи человек на фронт, является несерьёзным, считает политолог. Он назвал эту инициативу "латанием дыр" и предложил сформировать 30 укомплектованных дивизий.

"Они должны пройти быстрое слаживание — 2-3 месяца и потом пойти в бой. Но, я думаю, что всё это удастся сделать только к 2023 году. А пока мы перешли к стратегической обороне на Украине. НАТО напрямую нас хочет уничтожить. Случай серьёзный", — резюмировал эксперт.

Ранее в Госдуме одобрили поправку, предполагающую внесение в Уголовный кодекс РФ следующих терминов: "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооружённый конфликт". Инициативу подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.