Леонков: "Референдумы в Донбассе — начало воплощения кошмара НАТО"

Референдумы в Донбассе и освобождённых областях Украины станут началом воплощения главного кошмара Запада.

Об этом в эфире программы "Большая игра" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, после референдумов и соблюдения юридических формальностей, когда ЛДНР и ставшие экс-украинскими территории войдут в состав России, на них распространится наша система безопасности, включая политику применения ядерного оружия:

"… любая агрессия против этих территорий, если вдруг Запад попытается что-либо сделать — не просто же так они говорят о каком-то тактическом ядерном оружии — станет агрессией против России".

Леонков подчеркнул, что все западные усилия по ослаблению нашей страны руками (и жизнями) украинцев, после "исторического поворота" приведут "к воплощению худшего военного кошмара НАТО — о прямом столкновении с Россией".

То есть, пояснил политолог, командовать обстрелами территорий, которые сейчас находятся под контролем ВС РФ, а скоро станут нашими, станет для западных кураторов Киева "небезопасно".