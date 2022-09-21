Член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. Запрет вступает в силу только после получения повестки, передаёт РИА Новости.
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