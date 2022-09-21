Член СПЧ Кабанов: выезд с места жительства запрещён с момента получения повестки

Член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. Запрет вступает в силу только после получения повестки, передаёт РИА Новости.