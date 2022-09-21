Глава Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко сообщила, что на территории ЛНР создан 461 участок для голосования. Жители, которые проживают на территории РФ, также смогут принять участие в мероприятии, для этого создан 181 избирательный участок.
По словам руководителя ЦИК, отдать свой голос за вхождение Республики в состав России можно будет по паспортам ЛНР, Украины и временным удостоверениям.
Кравченко проинформировала, что следить за ходом референдума будут иностранные наблюдатели, а обеспечивать безопасность жителей — бойцы Народной милиции.
Ранее сообщалось, что В ЛНР 23-27 сентября пройдёт референдум по присоединению региона к РФ.
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