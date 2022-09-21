Кравченко: в ЛНР для проведения референдума создан 461 избирательный участок

Глава Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко сообщила, что на территории ЛНР создан 461 участок для голосования. Жители, которые проживают на территории РФ, также смогут принять участие в мероприятии, для этого создан 181 избирательный участок.

По словам руководителя ЦИК, отдать свой голос за вхождение Республики в состав России можно будет по паспортам ЛНР, Украины и временным удостоверениям.

Кравченко проинформировала, что следить за ходом референдума будут иностранные наблюдатели, а обеспечивать безопасность жителей — бойцы Народной милиции.

Ранее сообщалось, что В ЛНР 23-27 сентября пройдёт референдум по присоединению региона к РФ.