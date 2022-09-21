В среду, 21 сентября, в своём образщении к народу президент России Владимир Путин особо отметил, что Запад перешёл все грани допустимого и уже осмеливается заикаться об ударе по России ядерным оружием.
И своим напоминанием о ядерном оружии РФ лидер страны пресёк в зародыше западный шантаж, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что не верит, что Россия применит ядерное оружие.
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