Боевики ВСУ снимают минные заграждения под Донецком

Накануне референдума националисты киевского режима на участке Красногоровка — Старомихайловка предпринимают действия, которые говорят о готовящимся ударе.

Об этом сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo.

Боевики украинских войск снимают минные заграждения и опять демонстрируют активность беспилотных аппаратов над Петровским районом Донецка.

По всей вероятности, эти признаки носят отвлекающий характер, но, возможно, ударить они всё-таки попробут, пишет портал. Военкоры обещают скоро предоставить все подробности.