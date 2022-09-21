Накануне референдума националисты киевского режима на участке Красногоровка — Старомихайловка предпринимают действия, которые говорят о готовящимся ударе.
Об этом сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo.
Боевики украинских войск снимают минные заграждения и опять демонстрируют активность беспилотных аппаратов над Петровским районом Донецка.
По всей вероятности, эти признаки носят отвлекающий характер, но, возможно, ударить они всё-таки попробут, пишет портал. Военкоры обещают скоро предоставить все подробности.
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