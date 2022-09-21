Подразделения группировки "Отважных" российских Вооружённых сил продолжают в очередной раз отбивать самоубийственные попытки ВСУ.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
Украинские националисты снова пытаются выбить союзную армию из Красного Лимана.
"Наши парни вгрызлись в землю, держат оборону и город врагу не сдадут", — пишут корреспонденты из зоны спецоперации.
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ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.