В битве за Красный Лиман "Отважные" ведут бои за каждый дом

Подразделения группировки "Отважных" российских Вооружённых сил продолжают в очередной раз отбивать самоубийственные попытки ВСУ.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Украинские националисты снова пытаются выбить союзную армию из Красного Лимана.

"Наши парни вгрызлись в землю, держат оборону и город врагу не сдадут", — пишут корреспонденты из зоны спецоперации.

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