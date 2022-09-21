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Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК "Вагнера" никогда не сдаются в плен

Силовые структуры » Министерство обороны

В последнее время в Сети появилось много мнений на тему уголовной ответственности при сдаче в плен украинской стороне. На эту тему высказался предприниматель Евгений Пригожин.

Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК "Вагнера" никогда не сдаются в плен

Вопрос бизнесмену адресовала Pravda.Ru. Она напомнила про принятые недавно поправки в Уголовный кодекс и уточнила, распространяются ли они на ЧВК "Вагнера". По словам Пригожина, бойцы ЧВК добровольно не сдаются в руки врагу.

"Когда боец идет в бой и попал в окружение врага, когда у него закончились боеприпасы или он оказался в других подобных обстоятельствах, то выбор у него не стоит между сдачей в плен или грядущей уголовной ответственностью. Это в корне неверное мнение, об этом могут рассуждать только те, кому не знакомы понятия долга и чести", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин добавил, что у бойцов ЧВК "Вагнера" существует ответственность перед своими товарищами. Они никогда добровольно не сдаются, но могут быть пленены при получении сильных ранений. Однако в этом случае между бойцами существует негласный договор.

"Они могут быть пленены с тяжелыми ранениями, но любой знает, на этот случай есть заветная граната, с которой ты унесёшь свою жизнь и жизнь своих врагов, сделав ЧВК "Вагнер" еще сильнее и сплоченнее. Да будет так. И только такова логика и поведение победителей", — добавил Пригожин.

Недавно в Уголовный кодекс РФ были внесены понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". В одной из статей говорится, что добровольная сдача в плен будет наказываться от трех до десяти лет лишения в случае отсутствия признаков государственной измены.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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