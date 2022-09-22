ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте

Украинские спецслужбы готовили теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. В результате оперативно-розыскных мероприятий попытка теракта предотвращена сотрудниками ФСБ РФ.

Отмечается, что были задержаны пять человек и изъяты два самодельных взрывных устройства.