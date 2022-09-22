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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте

Силовые структуры

Украинские спецслужбы готовили теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. В результате оперативно-розыскных мероприятий попытка теракта предотвращена сотрудниками ФСБ РФ.

Отмечается, что были задержаны пять человек и изъяты два самодельных взрывных устройства.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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