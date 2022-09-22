В Сети появились сообщения о сбитом в Крыму беспилотнике

Сегодня утром в Джанкое в Крыму, предположительно, сбит беспилотник. Фото очевидцев происшествия появились в соцсетях.

Пока подробностей и официальных комментариев случившегося нет.