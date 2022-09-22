Причины мобилизации: 1000 километров границы и новые области РФ

Взбудоражившая весь мир частичная мобилизация призвана помочь проконтролировать во время и после боевых действий линию соприкосновения и новые регионы РФ.

Новая фаза СВО практически началась.

Главная причина частичной мобилизации в том, что линия соприкосновения уже составляет 1000 км, кроме того защита требуется будущим новым регионам России, где до сих пор остаются (и воюют) войска Украины, наёмники Запада и террористические (запрещённые в РФ) батальоны.

"Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наёмники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооружённых сил", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда противник собрал серьëзную наступательную группировку, еë просто нечем было сдерживать — Балаклею двое суток держала Росгвардия, милиция, по большому счëту, без брони и артиллерии.

Основная задача на сейчас — создание эшелонированной обороны по линии соприкосновения, жëсткий контроль освобождëнных территорий, контроль госграницы. Для этого и нужны резервисты, а по настоящему боевые части наконец смогут сосредоточиться над выполнением задач СВО", — считают авторы проекта "Образ будущего".

"Люди нужны для создания тыловых, логистических, комендантских служб и частей для других направлений. Это позволит перебросить боевые части на фронт из других регионов. Нужны узкие спецы — артиллерия, ПВО и т. д.", — пояснил Pravda.Ru советник главы Крыма Олег Крючков.

Ожидается, что новые территории, в большинстве своём, выскажутся за присоединение к России и попадут под полную защиту и ядерный зонтик страны.

Владимир Путин в своём обращении уже высказался в том ключе, что для защиты России от внешних угроз готов использовать ядерное оружие как доктринально прописанный гарант безопасности страны.

Путин также отметил, что применение ЯО на данном этапе — не блеф, так как существует очевидная экзистенциальная угроза России — отмечает "НГ". Ранее Pravda.Ru уже сообщала — эксперты Al Jazeera уверены, что "Россия серьёзно настроена на применение ядерного оружия".

Российский лидер напомнил, что представители Запада уже в открытую говорят, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз и намерены расколоть Россию на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей.

Причиной подобных действий является давняя русофобия и нетерпимость к русским и их государству. Власти страны руководствовались этим при принятии решения защищать себя любой ценой.

Кремль абсолютно убеждён в собственной правоте. Каждая из его озабоченностей получила в его глазах исчерпывающее подтверждение в последние семь месяцев. Западу придётся принять реальность, игнорировать которую рискованно, заключает издание.