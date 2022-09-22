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Кравченко: в РФ будет создан 201 участок для голосования жителей ЛНР

Силовые структуры

Руководитель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко проинформировала, что на территории России будет создан 201 избирательный участок для голосования граждан Республики, находящихся за её пределами.

"Было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации", — отметила она.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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