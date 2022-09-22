Руководитель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко проинформировала, что на территории России будет создан 201 избирательный участок для голосования граждан Республики, находящихся за её пределами.
"Было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации", — отметила она.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.