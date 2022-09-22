Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими неонацистами центра города, а именно Крытого рынка, много пострадавших. Также отмечается, что есть погибшие граждане ДНР. Кроме того, украинскими снарядами был уничтожен автобус с людьми.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.