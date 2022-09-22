Украинские боевики обстреляли центр Донецка: много пострадавших, есть погибшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими неонацистами центра города, а именно Крытого рынка, много пострадавших. Также отмечается, что есть погибшие граждане ДНР. Кроме того, украинскими снарядами был уничтожен автобус с людьми.