Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что российским властям стоит изменить список болезней, из-за которых граждане РФ не могут служить.
Сенатор предложила убрать из перечня, например, плоскостопию и сколиоз. Член СФ объяснила важность этого шага.
"РФ необходимо увеличение резерва годных к службе молодых людей", — сказала Ковитиди.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что сейчас правительство работает над документом об отсрочке от частичной мобилизации.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.