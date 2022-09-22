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Сенатор призвала исключить часть болезней из оснований для отсрочки от службы

Силовые структуры

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что российским властям стоит изменить список болезней, из-за которых граждане РФ не могут служить.

Сенатор предложила убрать из перечня, например, плоскостопию и сколиоз. Член СФ объяснила важность этого шага.

"РФ необходимо увеличение резерва годных к службе молодых людей", — сказала Ковитиди.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что сейчас правительство работает над документом об отсрочке от частичной мобилизации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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