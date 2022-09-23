ВСУ обстреливают Херсонскую область с целью помешать референдуму

Глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что местные больницы в дни референдума оказывают помощь жителям.
Он подчеркнул, что боевики украинской армии начали наносить удары по Херсону, чтобы помешать проведению референдума о вхождении области в состав России.
"Украина сейчас обстреливает Херсон и таким образом мстит за то, что люди хотят сделать своё волеизъявление", — цитирует слова Ильмиева ТАСС.
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