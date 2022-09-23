Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали село Вознесеновка. По данным чиновника, ВСУ повредили пять частных домой и три машины. В результате инцидента никто не пострадал, добавил губернатор.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.