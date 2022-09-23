Гладков: армия Украины обстреляла Вознесеновку в Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали село Вознесеновка. По данным чиновника, ВСУ повредили пять частных домой и три машины. В результате инцидента никто не пострадал, добавил губернатор.