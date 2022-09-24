В Одессу через Румынию летят американские "Черные ястребы"

Американские вертолёты UH-60 Blackhawk ("Чёрный ястреб"), согласно данным портала по отслеживанию самолётов Flightradar, летят из Румынии в сторону Одессы.

Как отмечается в сообщении, три вертолёта, принадлежащие армии США, сопровождают неопознанный самолёт. Задачу прикрытия выполняет самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries II, оснащённый системами радиоэлектронной борьбы. Конечная точка маршрута и цели авиагруппы неизвестны.

Напомним, ранее, в августе, EP-3E Aries II Orion уже были замечены на границе Румынии и Одесской области. Тогда самолёт-разведчик курсировал над румынской частью акватории Черного моря, не пересекая украинской границы.