Мирошник: в первый день референдума по ЛНР выпущены 24 ракеты HIMARS

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в первый день референдума украинскими боевиками по территории Республики были выпущены 24 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате удара в городе Стаханов повреждены помещения культурно-развлекательного центра "Ника" в городском парке "Горняк".

В населённом пункте Сватово разбито зернохранилище и два автомобиля, в Лисичанске повреждены два многоквартирных жилых дома.

По словам Мирошника, пострадавших среди мирного населения в ходе обстрелов нет.

Ранее сообщалось, что в городах по всей России люди собрались в поддержку референдумов. Мероприятия прошли в Калининграде, Вологде, Архангельске, Мурманске, Иркутске, Симферополе и многих других местах.