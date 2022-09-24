Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в первый день референдума украинскими боевиками по территории Республики были выпущены 24 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В результате удара в городе Стаханов повреждены помещения культурно-развлекательного центра "Ника" в городском парке "Горняк".
В населённом пункте Сватово разбито зернохранилище и два автомобиля, в Лисичанске повреждены два многоквартирных жилых дома.
По словам Мирошника, пострадавших среди мирного населения в ходе обстрелов нет.
Ранее сообщалось, что в городах по всей России люди собрались в поддержку референдумов. Мероприятия прошли в Калининграде, Вологде, Архангельске, Мурманске, Иркутске, Симферополе и многих других местах.
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