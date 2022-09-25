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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что бывшие украинские военные, захваченные в плен на Донбассе, могут быть мобилизованы в российскую армию.

Также эксперты США отмечают, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают успешные штурмовые действия в районе Артёмовска, Донецка и в западной части Донецкой области.

Авторы доклада приходят к выводу, что Министерство обороны РФ недовольно ходом мобилизации. По их словам, многие военные комиссариаты присылают повестки "сверхнормативно", пытаясь отличиться, тогда как на фронте требуются исключительно профессионалы.

Ранее российские СМИ сообщили, что всех пересекающих границу с Грузией россиян заставляют подписать документ, в котором Россия признаётся оккупантом.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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