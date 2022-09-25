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Стрелков: без победы России Лукашенко раздавят, как клопа

Силовые структуры

Увлекавшийся когда-то "многовекторностью", белорусский лидер Александр Лукашенко понимает, что сегодня ему необходимо прилагать все усилия для поддержки Москвы спецоперации на Украине.

Стрелков: без победы России Лукашенко раздавят, как клопа

Об этом сообщил бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков.

"Белоруссия уже втянута в конфликт, потому что никто ей не забудет и не простит, как с её территории чуть не взяли Киев, Чернигов и Сумы. Если Лукашенко думает, что сможет проскользнуть между каплями дождя, не замочившись, то этого не будет", — в своём видеоблоге заявил эксперт.

По его словам, если у России что-то пойдёт не так в СВО — Белоруссию и самого Лукашенко на следующий день задавят — "просто, как клопа".

И если Лукашенко адекватный руководитель, то должен понять, что должен сделать для победы над Украиной всё, что может, уверен ополченец.

"А если будем терпеть поражения, то давить его начнут даже до того, как мы окончательно проиграем. Надеюсь, что этого не будет", — подытожил Стрелков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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