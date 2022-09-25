ВС РФ и НМ ДНР уничтожили РСЗО HIMARS в Яковке Николаевской области

Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации, Вооружённые силы Украины потеряли очередную РСЗО HIMARS. Американская установка была уничтожена союзными силами ВС РФ и НМ ДНР. Удар по ней пришёлся в районе населённого пункта Явкино Николаевской области. Вероятно, РСЗО ликвидировали иранским дроном-камикадзе "Герань-2".

Также отмечается, что за сутки в результате работы оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады Украины возле Николаева, пункты временного пребывания иностранных наёмников на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки в ДНР, личный состав ВСУ и боевая техника.