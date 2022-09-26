Сивков: Офис Зеленского, Генштаб ВСУ и СБУ давно должны были быть уничтожены

Властям России стоит действовать более решительно и последовательно по отношению к Киеву. Если же угрожать, а затем не воплощать слова в жизнь, то в какой-то момент впечатление это производить перестаёт. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Аналитик считает, что когда Россия заявляла о том, что скоро ударит по центрам принятия решений и не делала этого, США воспринимали это как слабость. И если действовать также осторожно, как сейчас, то Америка поймёт что этого недостаточно и будет вмешиваться более решительно.

Их уверенность в том, что РФ может пойти на применение ядерного оружия, тает. И у них складывается убеждение, что, даже если они будут продолжать эскалацию, то Россия не решится на применение ядерного оружия, пояснил Сивков.

По его мнению, если было заявлено об ударах по центрам принятия решений, то должны были быть уничтожены как минимум Офис Зеленского, Генштаб Украины и штаб-квартира СБУ, заключил эксперт.