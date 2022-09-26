Генерал Неткачев: разговоры о ядерном ударе напугали офис Зеленского

По мнению генерал-лейтенанта Юрия Неткачева, украинские войска в ближайшее время не смогут организовать наступление на позиции ВС РФ. Возможное применения тактического ядерного оружия является для Киева сдерживающим фактором, считает он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон должен подготовить жёсткий ответ Москве в случае нанесения ядерного удара по украинской территории.

"Идея возможности применения Россией ТЯО является для Киева сдерживающим фактором. Но самоуспокоенности тут не должно быть", — указал Неткачев в беседе с "Независимой газетой".