Песков: "домашние истерики" распространяют фейки и обостряют ситуацию в стране

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что существует много дезинформации о частичной мобилизации в нашей стране. По мнению пресс-секретаря лидера России Владимира Путина, фейки распространяют враги РФ.

"Наши домашние истерики это тоже делают, нужно очень аккуратно относиться", — добавил Песков во время брифинга.

Ранее в Кремле не поняли "истерическую реакцию" на введение частичной мобилизации в России. Как подчеркнул пресс-секретарь Путина, сейчас есть достаточно информации, в том числе от Минобороны.