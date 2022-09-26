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Песков: "домашние истерики" распространяют фейки и обостряют ситуацию в стране

Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что существует много дезинформации о частичной мобилизации в нашей стране. По мнению пресс-секретаря лидера России Владимира Путина, фейки распространяют враги РФ.

"Наши домашние истерики это тоже делают, нужно очень аккуратно относиться", — добавил Песков во время брифинга.

Ранее в Кремле не поняли "истерическую реакцию" на введение частичной мобилизации в России. Как подчеркнул пресс-секретарь Путина, сейчас есть достаточно информации, в том числе от Минобороны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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