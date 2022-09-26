Подоляка заявил, что ВСУ признали бессилие после провального штурма Лимана

Военный журналист Юрий Подоляка заявил, что группировка ВСУ устроила финальный штурм Красного Лимана, который на протяжении длительного времени находился под огнём Киева. По его словам, главком украинской армии Валерий Залужный требовал срочной победы в регионе.

"Референдумы заканчиваются, и требование одно: нужна какая-то значимая победа. Киеву кажется, что в Красном Лимане было ближе всего к победе, он уже бросил туда огромное количество сил", — заявил Подоляка в программе "Время покажет".

Однако попытки оказались провальными и сейчас командование ВСУ в отчаянии, считает блогер. Залужный признал, что войска киевского режима не могут взять этот город под контроль.