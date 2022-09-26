Россия выдвинула бронетранспортёр к границе с Грузией

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что бронетранспортёр был выдвинут к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс" на границе с Грузией на случай, если стоящие в очереди россияне решат прорвать границу.

По данным РБК, БТР был отправлен к границе с Грузией не для создания блокпоста. В погрануправлении ФСБ РФ по Республике Северная Осетия — Алания заявили, что слухи о выставлении блокпоста на КПП "Верхний Ларс" являются фейком.

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Никаких блокпостов выставляться не будет", — отметили в ФСБ.

Там добавили, что руководство РФ не вводило ограничения по выезду мужчин призывного возраста из страны.

В понедельник, 26 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет никаких решений по поводу возможного закрытия границ из-за частичной мобилизации в РФ.