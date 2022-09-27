Рогов: Украина может предпринять попытку наступления в районе Энергодара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) способны предпринять попытку наступления у Энергодара Запорожской области и в пригородной местности. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, украинские военные готовятся к форсированию Днепра. Кроме того, он считает, что боевики ВСУ планируют захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Как пояснил Рогов, союзные войска РФ и ЛДНР продолжают отбивать попытки высадки украинских националистов на территории Запорожской области.