Вооружённые силы Украины (ВСУ) способны предпринять попытку наступления у Энергодара Запорожской области и в пригородной местности. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные готовятся к форсированию Днепра. Кроме того, он считает, что боевики ВСУ планируют захватить Запорожскую атомную электростанцию.
Как пояснил Рогов, союзные войска РФ и ЛДНР продолжают отбивать попытки высадки украинских националистов на территории Запорожской области.
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