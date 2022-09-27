Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Алчевску с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, в общей сложности украинские боевики выпустили шесть ракет. Отмечается, что атака началась в 07:47 по местному времени.
Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
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