Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Алчевску с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, в общей сложности украинские боевики выпустили шесть ракет. Отмечается, что атака началась в 07:47 по местному времени.

Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.