Глава Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики заявила, что провокаторы киевского режима угрожали поджечь избирательные участки в Старобельском районе, чтобы помешать проведению референдума. На данный момент все работы перенесены на резервные участки, передаёт ТАСС.
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