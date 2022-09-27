Глава ЦИК ЛНР: украинские провокаторы угрожали сжечь избирательные участки

Глава Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики заявила, что провокаторы киевского режима угрожали поджечь избирательные участки в Старобельском районе, чтобы помешать проведению референдума. На данный момент все работы перенесены на резервные участки, передаёт ТАСС.