Стремоусов считает, что Сальдо является главной целью для киевских боевиков

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что руководитель администрации региона Владимир Сальдо является основной целью для украинских диверсантов.

По его мнению, Киев хочет продемонстрировать, что националисты могут ликвидировать любого человека, который принимал решение о проведении референдумов.