В правительстве Северной Осетии предупредили, что представители военкомата на границе с Грузией передают повестки подлежащим частичной мобилизации гражданам РФ.
Ранее сообщалось, что Тбилиси не собирается запрещать россиянам въезд в Грузию.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.