На границе с Грузией подлежащие призыву россияне получают повестки

В правительстве Северной Осетии предупредили, что представители военкомата на границе с Грузией передают повестки подлежащим частичной мобилизации гражданам РФ.

Ранее сообщалось, что Тбилиси не собирается запрещать россиянам въезд в Грузию.