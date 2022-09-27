"Оно милое": ВМС США объяснили изображение огромной буквы Z на эсминце

Командование ВМС США в Японии сообщило о прибытии на базу близ Токио эскадренного миноносца типа Zumwalt. И объяснило, почему на его корме изображена латинская буква Z большого размера.

В сообщении командования в Twitter сказано, что "первый эскадренный миноносец класса Zumwalt вошел в Йокосука", отмечает РИА "Новости".

Также приводится прозвище судна "зум-сан" и подчеркивается, насколько "оно милое с огромной буквой Z на ее корме".

"Уверены, что вы в курсе, но на всякий случай поясняем. Буква Z на корме — это первая буква в Zumwalt", — уточнили также американские военные.

Первый эсминец класса Zumwalt был спущен на воду 29 октября 2013 года. Эсминец имеет средства малозаметности, основным его оружием являются 80 крылатых ракет "Томагавк" и артиллерийские системы.

Программа по строительству эсминцев была названа в честь адмирала, руководителя военно-морскими операциями Элмо Р. Замволта.

Первоначально предполагалось строительство 32 кораблей. Однако из-за дороговизны программы и многочисленных технических неполадок было построено только три эсминца, после чего программа была остановлена.