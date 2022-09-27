Бышок о появлении Крымского федерального округа: "Давно Рогозин сидит без дела"

Политолог Станислав Бышок в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение "Ведомостей", согласно которому экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем Крымского федерального округа.

"Ожидаемо. Давно Рогозин сидит без дела. Обычно чиновники такого уровня, уходя с одного поста, сразу получают новую должность. Рогозин говорил, что если бы не работал, пошёл бы на фронт. Видимо, передумал", — сказал специалист.

Также он допустил, что бывшему руководителю "Роскосмоса" предложили "прифронтовую должность". При этом политик на фоне нынешних событий не сможет отказаться от обязанностей, отметил эксперт.

"Я допускаю, что власти назначат Рогозина. Новые территории назовут одним образом, их должен будет возглавить один человек. Нормальная бюрократическая история, рутина. Однако не стоит думать, что наименование регионов останется таким навсегда", — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в России хотят после проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях сформировать новый округ. В его состав могут войти не только эти регионы, но и Крым, заявили журналисты.