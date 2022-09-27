В Мариуполе предотвратили террористический акт на избирательном участке

В Мариуполе на избирательном участке предотвращён террористический акт.

Об этом пишет RT со ссылкой на МВД ДНР. 24-летняя диверсантка была замечена, когда вытаскивала какой-то предмет из пакета, после чего положила его в клумбу и скрылась на велосипеде.

Оказалось, что там заложено почти 1 кг пластида с детонатором и поражающими элементами. Взрывчатка перевезена на безопасное расстояние.

Девушку задержали, когда она уже собиралась нажать на детонатор.

"Осознавала, что это приведёт к жертвам. У меня с эмпатией проблемы", — сказала на допросе террористка.

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