В Мариуполе на избирательном участке предотвращён террористический акт.
Об этом пишет RT со ссылкой на МВД ДНР. 24-летняя диверсантка была замечена, когда вытаскивала какой-то предмет из пакета, после чего положила его в клумбу и скрылась на велосипеде.
Оказалось, что там заложено почти 1 кг пластида с детонатором и поражающими элементами. Взрывчатка перевезена на безопасное расстояние.
Девушку задержали, когда она уже собиралась нажать на детонатор.
"Осознавала, что это приведёт к жертвам. У меня с эмпатией проблемы", — сказала на допросе террористка.
.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.