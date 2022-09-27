Увеличение поставок вооружений Запада киевскому режиму едва ли произойдет.
Об этом сообщило информагентство Bloomberg.
Поставки Украине продолжат снижаться, потому что Вашингтон занял осторожную позицию и не хочет поставлять тяжёлое вооружение, а запасы ЕС почти закончились, отметили авторы статьи.
"Нет свидетельств того, что Европа готовится направить Киеву тяжёлые вооружения. Украина оказалась "вытеснена” из списка приоритетов правительств”, — пишет Bloomberg.
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