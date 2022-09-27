Bloomberg: увеличение поставок западных вооружений Украине вряд ли произойдет

Увеличение поставок вооружений Запада киевскому режиму едва ли произойдет.

Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

Поставки Украине продолжат снижаться, потому что Вашингтон занял осторожную позицию и не хочет поставлять тяжёлое вооружение, а запасы ЕС почти закончились, отметили авторы статьи.

"Нет свидетельств того, что Европа готовится направить Киеву тяжёлые вооружения. Украина оказалась "вытеснена” из списка приоритетов правительств”, — пишет Bloomberg.