WarGonzo: ВСУ рпять заняли Екатериновку под Красным Лиманом

Боевики ВСУ опять заняли Екатериновку под Красным Лиманом.

Об этом сообщает проект Семёна Пегова — WarGonzo со ссылкой на источники в Краснолиманском районе.

"Нацисты занимают Екатериновку уже во второй раз за прошедшие несколько дней. После первого штурма русской армии удалось затем отбить село, но на сегодняшний день противник снова взял его под контроль, что значительно осложняет оборону Красного Лимана и Дробышево", — пишут военкоры в Telegram-канале.

Снабжение ВС РФ на этом участке всё более затруднено, отмечено в мессенджере.