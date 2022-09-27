Подоляка заявил, что ВС РФ превратили битву за Лиман в головную боль Киева

У группировки ВСУ во время наступления на Лиман всё пошло не по плану. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка. Он подчеркнул, что украинские боевики не смогли занять "ни кусочка" города. После того как штурм Лимана оказался безуспешным ВСУ попытались обойти город и взять его в полукольцо. Однако этот манёвр создал дополнительные проблемы для армии киевского режима, заявил Подоляка.

"Ударная группировка, которая попыталась было вчера атаковать наши войска севернее Лимана, всё больше начинает думать о флангах. Киеву надо что-то с этой группировкой делать. Потому что в такой ситуации нельзя долго удерживать позиции", — сказал журналист.

Подход резервов российской армии к Лиману превращает этот город в главную головную боль Киева, отметил он. Оставить попытки захвата ВСУ не могут, так как власти Незалежной сделали слишком много громких заявлений по этому поводу.

"Потери идут ежедневно очень и очень большие. А самое главное — угроза разгрома ударной группировки для Киева в нынешней ситуации, с учётом того, что на днях у них будет ещё одна "перемога" с уходом четырёх областей, — им с этой двойной "зрадой" надо что-то делать", — заявил Подоляка в программе "Время покажет".